Итальянскую газету могут оштрафовать за «антигейский» заголовок

Рим, , 18:56 — REGNUM Союз журналистов Италии проводит расследование по вопросу о публикации в издании Libero, ее подозревают в нанесении оскорбления сексуальным меньшинствам, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 24 января.

Речь идет о публикации с заголовком «Товарооборот и ВВП падают, но геев становится больше» и подзаголовком «Поводов для радости немного».

Основатель Libero Витторио Фельтри в ответ заявил, что статья может показаться «гомофобной» только тем, кто не умеет читать дальше заголовка, потому что в тексте статьи автор ссылается на официальную статистику самих гомосексуалистов.

Одновременно с Союзом журналистов и ЛГБТ-сообществом свои претензии к изданию выразили и в одной из двух правящих партий — «Движении 5 звезд». Там пообещали лишить газету любой бюджетной поддержки, которую она, как и прочие итальянские СМИ, имеет право получать. Глава «Движения» вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что теперь Libero будет писать свои «идиотские статьи» без единого евроцента государственных средств.

Libero регулярно попадает в скандалы ввиду резких формулировок своих авторов. Предыдущий скандал был связан с употреблением на первой полосе слова terroni, которое обозначает жителей южной части Италии, но несет в себе крайне негативную, уничижительную коннотацию.

Наблюдатели, впрочем, полагают, что в «Движении» заступаются не за южан и не за гомосексуалистов, а за самих себя: Libero поддерживает «Лигу» Маттео Сальвини, но не коллег Сальвини по коалиции, и по любому поводу критикует министров, представляющих «Движение».

Читайте также: Две трети граждан Италии считают свои СМИ слишком партийными