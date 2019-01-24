Экс-замминистра энергетики России задержан ФСБ по обвинению в мошенничестве

Москва, , 18:49 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали по подозрению в мошенничестве бывшего заместителя министра энергетики России Вячеслава Кравченко. Об этом сегодня, 24 января, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудники ФСБ пришли к Кравченко домой. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве. Бывший чиновник подозревается в хищении 9 млн рублей и фиктивном трудоустройстве своей знакомой Оксаны Гринкевич. Её задержали в то же время.

Объявление обоим предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Стоит отметить, что Кравченко начал работать на государственной службе в 1998 году. В период с 2013 по 2018 год Кравченко был заместителем министра энергетики России и занимался вопросами развития электроэнергетики. В ноябре 2018 года Кравченко ушел в отставку по собственному желанию.

Напомним, что летом 2018 года на рабочем месте Кравченко прошли обыски. Сам чиновник проходил свидетелем по уголовному делу о шпионаже члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан в пользу румынской разведки и ЦРУ.