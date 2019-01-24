Римских цыган переселяют в народные дома

Рим, , 18:27 — REGNUM Чтобы выполнить свое обещание и закрыть все цыганские лагеря, власти Рима переселяют их обитателей в так называемые «народные дома», передает Il Giornale в четверг, 24 января.

Мэр Рима Вирджиния Раджи еще в конце декабря 2018 года заявляла, что у цыган есть точно такие же права на жизнь в «народных домах», как и у всех остальных, а уже в январе в управляемые мэрией здания были вселены пять семей, ранее живших в одном из лагерей.

Одновременно с предоставлением жилья мэрия открывает для цыган курсы профессиональной подготовки по таким специальностям, как портной, уборщик, садовник. Цель — «легальным путем сделать их экономически самостоятельными».

Летом 2018 года глава МВД Италии Маттео Сальвини после ряда сообщений о правонарушениях со стороны цыган сказал, что власти не знают, сколько в Италии цыган, где они живут и чем занимаются, и заявил о намерении «пересчитать» их, то есть ввести в легальное поле.

Представители ряда международных организаций, включая ООН и Еврокомиссию, обвинили правительство Италии в расизме. Сторонники правительства в свою очередь недоумевают, о каком расизме идет речь, если предлагаются равные правила для всех.

В октябре 2018 года Сальвини заявил, что, по данным МВД, лишь 20% цыган в Италии (всего их 160 тысяч человек) живут в лагерях, и эти лагеря будут расселены, причем государство предоставит жилье всем, кто имеет на него право.

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