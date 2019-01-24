Руденя: Приоритетное направление развития Торжка — туризм

Торжок, Тверская область, , 18:24 — REGNUM Реализация проекта банка БРИКС в Торжке является существенным стимулом для повышения туристической привлекательности города. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя, посетивший Торжок 24 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В рамках поездки он осмотрел объекты, подлежащие реставрации по проекту Нового банка развития БРИКС. Напомним, в прошлом, 2018 году, банк одобрил предоставление около 1,5 млрд рублей Торжку на реализацию проекта «больших инвестиций» по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. С учётом федеральных, региональных, муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей.

«В проект Нового банка БРИКС включена реновация центра части Торжка. Это существенный стимул для повышения туристической привлекательности территории. Также за счёт федеральной программы «Культура России», которая поддержана президентом России Владимиром Путиным, запланирована реставрация Борисоглебского мужского монастыря», — подчеркнул Игорь Руденя на встрече с общественностью города, отметив, что приоритетным направлением для развития города является туристическая отрасль.

Проект, в частности, предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца (построен в 1776 году по указу Екатерины II для отдыха путешествующей императорской семьи), здания присутственных мест, Дома городничего и казначея, жилого дома XIX века. Уже в 2019—2020 годах планируется разработать проектную документацию на объекты.

Итогом реконструкции должно стать создание единого культурно-туристического комплекса. Это, считают в правительстве регионе, не только повысит туристскую привлекательность Торжка, но и создаст предпосылки дальнейшего социально-экономического развития города.

Помимо уже заявленных средств, Торжок получит еще 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Деньги будут выделены в качестве гранта: в 2018 году Торжок наряду с Осташковом вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.