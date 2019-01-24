Калугу посетила делегация школьников из Франции

Калуга, , 18:12 — REGNUM Делегация школьников из Франции посетила Калугу, в рамках пребывания в Российской Федерации. Как сообщила 24 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Агентства по развитию туризма Калужской области Анна Тетерина, в составе французской делегации 21 школьник и трое взрослых.

Гости из Франции побывали в Государственном музее истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, а также встретились с учащимися калужской гимназии №19. Это гимназия с сентября 2016 года реализуется учебный проект: переписка школьников с учащимися французских колледжа Жан-Масэ и лицея Арагон города Перпиньян.

В ходе нынешнего визита в гимназию гости ознакомились с экспозицией школьного музея боевой славы «Нормандия-Неман», в котором хранятся артефакты времён Второй мировой войны, часть из которых была найдена на французской земле.

Продолжение встречи носило творческий характер. Ребята собрались в актовом зале для демонстрации культурного наследия двух страх на примерах песен, танцев и литературных произведений. Учащиеся показали высокий уровень владения иностранным языком. Завершилась встреча совместным исполнением песни «Катюша».

"В первую очередь, детей это мотивирует к изучению французского. Они рады, что могут общаться непосредственно с носителем языка. Преодолевая языковой барьер, они становятся на ступень выше в изучении иностранного языка. Считаю, что это самое главное», — сказала учитель французского языка, заведующая музеем боевой славы «Нормандия-Неман» Анна Михеева.

Гимназия №19 города Калуги ведёт активную деятельность в области установления и развития русско-французских побратимских отношений. В 2020 году делегацию из Перпиньяна планируют пригласить в Калугу, где организовать расширенную программу посещения местных достопримечательностей. Кроме того, сейчас ведётся работа по налаживанию сотрудничества со школой из Монпелье. В марте 2019 года группа калужских школьников из 10 человек в сопровождении двух преподавателей отправятся во французский Пуасси по программе культурного обмена.