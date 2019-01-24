Гатчина в Ленинградской области отметила 75-летие освобождения от врага

Гатчина, Ленинградская область, , 18:22 — REGNUM Районный центр Гатчина в Ленинградской области сегодня, 24 января, отметил 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

Город был оккупирован немецкими войсками 13 сентября 1941 года, через пять дней после установления блокады Ленинграда. Главная достопримечательность города — знаменитый Гатчинский дворец — был разграблен и сожжен оккупантами. До сих пор значительная часть интерьеров дворца не восстановлена, а поиск похищенных нацистскими варварами экспонатов продолжается.

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Гатчина была освобождена от фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции 1944 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района, торжественные мероприятия в честь дня освобождения города состоялись сегодня в парке «Сильвия» у мемориала 25 комсомольцам-подпольщикам, у памятника защитникам Ленинградского неба, у памятника погибшим в концлагерях в 1941—1944 гг., у Павловского собора рядом с памятником малолетним узникам — жертвам фашистских концлагерей.

На площади «Победы» в Гатчине прошла церемония возложения цветов и памятных гирлянд к памятнику защитникам и освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны и торжественное открытие в сквере рядом с Центром творчества юных памятной доски «Тем, кто выжил в блокадном Ленинграде и кого судьба привела в Гатчину». Кроме того, был организован автопробег Памяти и Мужества.

«Перед вами и всеми, кто освобождал Гатчину, территории Ленинградской области и город на Неве, мы в вечном неоплатном долгу. Наследуя духу ратных и трудовых подвигов, совершенных на нашей земле, мы обязаны передать ясную память о них нашим будущим поколениям», — сказал, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны на приеме, состоявшемся в Гатчине, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, слова которого приводит пресс-служба правительства Ленобласти.

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