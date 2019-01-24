В Челябинске по делу бывшего замминистра арестован депутат райсовета

Челябинск, , 17:50 — REGNUM В Челябинске арестован один из депутатов центрального райсовета. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, его арест связан с делом в отношении бывшего заместителя министра региона Антона Бахаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антон Бахаев был задержан 19 июля и затем арестован. В августе губернатор Борис Дубровский его уволил. Экс-чиновник собирался восстановиться на работе, но позднее отозвал свой иск к главе региона. Также его выпустили из СИЗО под домашний арест.

Также читайте: Арестованный челябинский экс-замминистра отозвал иск к губернатору