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В Челябинске по делу бывшего замминистра арестован депутат райсовета

Общество

Теперь уже бывший заместитель министра Антон Бахаев был задержан в июле

Челябинск, 24 января 2019, 17:50 — REGNUM  В Челябинске арестован один из депутатов центрального райсовета. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным изданий, его арест связан с делом в отношении бывшего заместителя министра региона Антона Бахаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антон Бахаев был задержан 19 июля и затем арестован. В августе губернатор Борис Дубровский его уволил. Экс-чиновник собирался восстановиться на работе, но позднее отозвал свой иск к главе региона. Также его выпустили из СИЗО под домашний арест.

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