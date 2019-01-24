Чубайс предложил отправить Захарову в «Дом-2», а вместо нее взять Бузову

Москва, , 17:24 — REGNUM Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил заменить официального представителя министерства иностранных дел России Марию Захарову на телеведущую и певицу Ольгу Бузову. Об этом Чубайс заявил в эфире «Бизнес FM».

Напомним, что полемика между Чубайсом с одной стороны и Захаровой, журналистом Владимиром Соловьевым и даже депутатом Госдумы Натальей Поклонской с другой стороны развернулась после заявления главы «Роснано» на Гайдаровском форуме о том, что Россия — бедная страна, а если что-то в бедной стране дешево, в частности энергоресурсы, то никто их экономить не будет, а значит и энергоэффективность российской экономики будет низкой.

Бороться за повышение энергоэффективности Чубайс предложил повышением тарифов на электроэнергию для населения.

Однако Словьев указал Чубайсу, что потребление электроэнергии в России на душу населения вовсе не так велико, как в других странах, в том числе схожих с Россией по климату. А энергоэффективность ну никак не повысится от задирания тарифов для населения.

Чубайс решил ответить, и завязалась заочная полемика на страницах социальных сетей, к которой присоединилась Захарова. Официальный представитель МИД РФ припомнила Чубайсу и шоковые либеральные реформы начала 90-х годов XX века, и «коробку из-под ксерокса», и дефолт 1998 года и провальные реформы в РАО ЕЭС.

В ответ глава «Роснано» обвинил Захарову в подтасовках.

Теперь Чубайс предлагает и вовсе заменить Захарову на Бузову.

«У Бузовой колоссальная поддержка, кажется, 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще будет новый молодой образ», — сказал Чубайс.

Также он считает, что Бузова бы больше соответствовала формату.

А захарову Чубайс предлагает отправить ведущей в «Дом-2».

Комментируя заявление Чубайса, Захарова написала в Facebook:

«Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит «Дом-2».