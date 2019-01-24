«Метрострою» Петербурга разрешили «сидеть» на одной ветке

Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга приостановили досрочное расторжение государственного контракта с ОАО «Метрострой» на строительство Красносельско-Калининской (коричневой) линии петербургского метрополитена. Тем самым компании, оказавшейся в глухой опале у Смольного, сохранили шанс остаться «под землей».

Как сообщает 24 января «Фонтанка», «Метрострою» дают возможность войти в график на одном из четырех объектов, который остается у компании после решения Смольного о разрыве контрактов.

«Если отставание от производственной программы достигнет критических пределов, как по Фрунзенскому радиусу и Лахтинско-Правобережной линии, то контракт также будет расторгнут», — цитирует издание слова источника в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Строительство шестой (коричневой) ветки выбилось из графика примерно на год.

Напомним, ранее в адрес «Метростроя» были направлены официальные документы о расторжении госконтрактов на строительство Фрунзенского радиуса (пятая, фиолетовая линия), нового участка Лахтинско-Правобережной линии (четвертая, оранжевая линия) и до сих пор не закрытого контракта на строительство нового участка Невско-Василеостровской линии (третья, зеленая линия), на которой в мае 2018 года были открыты новые станции «Новокрестовская» и «Беговая».

«Метрострой» пообещал оспорить расторжение контрактов в суде и взыскать свои убытки. В Смольном заявили, что компания не в состоянии выполнять свои обязательства перед городом в срок, даже при условии докапитализации со стороны городского бюджета.

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Коричневая линия строится от станции «Путиловская» до станции «Казаковская». Проектируется участок линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2». На участке от станции «Обводный канал — 2» предполагается возведение станций «Лиговский проспект — 2, «Знаменская», «Суворовская-1», «Смольный», «Полюстровский проспект — 1».

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