В Госдуме предлагают повысить размеры стипендий

Москва, , 17:12 — REGNUM Законопроект о повышении размера стипендий подготовили депутаты Госдумы от «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Нынешним законодательством стипендия рассматривается как стимулирующая выплата. Но к чему она стимулирует? К тому, чтобы сидеть на шее у родителей? Или к тому, чтобы наши студенты работали официантами и грузчиками, вместо того, чтобы нормально учиться? В нашем законопроекте мы предлагаем иное определение стипендии: это выплата, которая назначается для поддержки достойного уровня жизни обучающихся. И она не может быть меньше прожиточного минимума», — заявил Миронов.

Сегодня минимальная стипендия в России составляет чуть больше 1 600 рублей, что почти в 10 раз меньше прожиточного минимума, в сентябре правительство проиндексировало стипендии на 4%, напомнил депутат Госдумы.