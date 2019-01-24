Корабль с мигрантами пытается укрыться от шторма, но в Италию его не пустят

Рим, , 17:07 — REGNUM Корабль Sea Watch с 47 нелегальными мигрантами на борту, спасаясь от шторма в южной части Средиземного моря, взял курс на остров Лампедуза и подошел к территориальным водам Италии, сообщает Italia Oggi в четверг, 24 января.

Корабль находится в море уже пять дней, и ни одна из европейских стран не выразила готовности принять его.

Действия перевозчиков нелегальных мигрантов из неправительственных организаций являются провокацией, написал на своей странице в Twitter вице-премьер Маттео Сальвини. Порты Италии для перевозчиков мигрантов остаются закрытыми, добавил он. По логике вице-премьера, перевозчики должны не жаловаться на погоду, а прекратить нарушать закон и тем самым стимулировать снижение нелегального трафика.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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