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В Ярославской области учебные заведения закрывают на карантин

Общество

Из-за ОРВИ и ветрянки

В Ярославской области учебные заведения закрывают на карантин
Иллюстрация: Yarregion.ru
Детский сад

Ярославль, 24 января 2019, 16:39 — REGNUM  В Ярославской области по состоянию на 24 января закрыты на карантин 44 группы в детских садах и 28 классов в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В Рыбинске закрыты 16 групп и 8 классов, в Ярославле 7 классов и 11 групп. Школа в селе Глебовском закрыта на карантин полностью. Основной причиной стали острые респираторно-вирусные инфекции. Кроме того, есть несколько случаев ветрянки.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора по состоянию на начало недели эпидемии ОРВИ в области нет, заболеваемость ниже эпидемического порога по всем возрастным группам.

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Грипп, ОРЗ
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