Спасённой в горах Урала туристке ампутировали обе стопы

Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM В Екатеринбурге врачи городской клинической больницы №40 ампутировали обе стопы туристке, спасённой 22 января на севере Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отметил заведующий ожоговым отделением Дмитрий Шуварин, операция прошла почти без кровопотери. Ампутированы стопы на уровне нижней трети голеней.

По словам врача, пока прогнозы делать рано. Состояние женщины остаётся крайне тяжёлым. Из-за пережитого ею длительного воздействия мороза у неё есть признаки церебральной, сосудистой, почечной и дыхательной недостаточности. Но главная причина интоксикации её организма уже устранена.

«Как справится организм с последствиями длительной гипотермии, сейчас сказать сложно. Но мы делаем все возможное для сохранения жизни», — сказал Дмитрий Шуварин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристка и её спутница пропали 19 января. Нашли их лишь 22-го. 35-летняя Елена П. уже была мертва. 31-летнюю Елену О. срочно доставили в больницу Краснотурьинска, а вечером 23 января перевезли в горбольницу №40 Екатеринбурга.

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