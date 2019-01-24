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В Костромской области стало значительно реже грабить

Общество

В регионе подводят итоги работы костромской полиции

В Костромской области стало значительно реже грабить
LeoFra
Грабитель

Кострома, 24 января 2019, 16:23 — REGNUM  В 2018 году в Костромской области было зарегистрировано 7969 преступлений, сообщает ГТРК «Кострома». Это на 10% меньше, чем годом ранее.

Областная полиция вошла в тройку лидеров ЦФО по раскрываемости преступлений в прошлом году. Согласно статистике в области снизилось количество:

  • грабежей и разбоев — на 25%,
  • мошенничеств — на 15%,
  • краж — на 9%.

Также в 2018 году изъяли 9 тысяч литров алкоголя, 11 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году количество зарегистрированных преступлений в Костроме выросло на 8,1%. По словам начальника УМВД Александра Ларионова рост преступности связан со снижением уровня жизни в регионе.

Больше всего преступлений было связано с кражами, на втором месте преступления против собственности. В 2017 году увеличилось количество преступлений по категориям:

  • Воровство продуктов: +280%
  • Воровство промышленных товаров: +48%
  • Кражи сотовых телефонов: +92%
  • Хищения в торговых точках и увеселительных заведениях — на 35,6%
  • Грабежи — на 26,3%
  • Разбойные нападения — на 23,1%

На 40% выросла подростковая преступность, большую часть — имущественные преступления. Снизилось число мошенничеств (-13,8%), умышленных убийств (-22%), изнасилований (— 62%).

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