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Власти Москвы предоставили полиции мобильные лаборатории

Общество

Московские полицейские получили от города 16 мобильных криминалистических лабораторий

Москва, 24 января 2019, 16:09 — REGNUM  Московские полицейские получили от города 16 мобильных криминалистических лабораторий, сообщил 24 января мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

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«А сегодня московские полицейские получили от города 16 мобильных криминалистических лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Они позволят следственно-оперативным группам еще быстрее работать на месте ДТП, а значит, быстрее освобождать перекрытую улицу», — написал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году сократилась смертность в результате дорожно-транспортных нарушений более чем на 7%.

Ранее Собянин рассказал о планах по развитию транспорта Москвы в 2019 году. В число приоритетов вошёл ввод новых станций метро и запуск двух первых линий Московский центральных диаметров.

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