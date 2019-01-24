Дорожники запустили Транскам, предупредив о рисках

Владикавказ, , 16:06 — REGNUM В Северной Осетии после почти девяти суток простоя вновь запущено движение по Транскавказской магистрали. Транспортное сообщение с Южной Осетией по единственной автомобильной дороге между регионами открыто в 20:00 23 января.

За период с 15 января на дорогу сошло 37 лавин. Общий объем снежных масс, которые пришлось расчищать дорожникам, составил 120 тыс. кубометров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ».

Между тем, несмотря на уже совершенные противолавинной службой обстрелы склонов для принудительного схода лавин, в ближайшие дни в горах сохранится лавиноопасная обстановка, предупредили в ведомстве. В непосредственной близости к дороге находятся 94 лавинных очага. Из них не представляют угрозы всего 17 — трасса защищена от них тоннелями и галереями.

Специалисты ФКУ Упрдор «Кавказ» отметили, что в последний раз аналогичная ситуация с заносами и сходом лавин на Транскаме наблюдалась в 2011 году.

Читайте также: Транскавказскую магистраль может спасти от лавин противолавинная галерея

Глава МЧС: Транскам и Военно-Грузинская дорога не должны стоять