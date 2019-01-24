Та же логика, что у «маткапитала»: о выплатах за рождение только до 29 лет

Великий Новгород, , 16:05 — REGNUM Новгородские депутаты руководствовались той же логикой, что и авторы системы «материнского капитала», и предложили материально поощрять рождение «менее вероятных» детей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 24 января, политический психолог Владимир Васильев, комментируя решение Новгородской думы о выплатах за рождение первенца.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, размер региональной выплаты составляет 100 тыс. рублей, и она может быть потрачена на приобретение жилья. Женщины в возрасте 30 лет и старше претендовать на получение выплаты не смогут.

Спикер Новгородской думы Елена Писарева отметила, что «мотивировать» нужно тех, кто этого возраста еще не достиг: «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Позже Писарева добавила, что в перспективе региональные власти постараются поддерживать и более взрослых матерей, но пока такой финансовой возможности нет.

«Логика, которая здесь используется при установлении возрастного предела, по сути повторяет логику материнского капитала. А именно — поощряется рождение «менее вероятного» ребенка.

И статистические, и психологические исследования подтверждают, что, родив первого ребенка, женщина при отсутствии определенных (в том числе материальных) условий откажется от рождения второго ребенка. И материнский капитал у нас получают именно после рождения второго ребенка.

Так же и здесь: среднестатистическая женщина, которой исполнилось 30 лет, понимает, что если она хочет ребенка, то пора рожать. Материальные и иные условия становятся менее значимыми. И депутаты предлагают поддерживать тех, кто этого возраста (и этого отношения) еще не достиг.

Что касается острой реакции на заявления депутатов, то она была вполне ожидаемой. После ряда сравнительно недавних некорректных высказываний чиновников из разных регионов страны нападки на чиновников становятся востребованными, и некоторые новости «раскручиваются» интенсивнее», — отметил Владимир Васильев.

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