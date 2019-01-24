В парламенте Киргизии предлагают купить вертолет для отстрела волков

Бишкек, , 16:03 — REGNUM Жители Нарынской области Киргизии просят власти помочь им в борьбе с волками, которые в зимний период стали чаще нападать на скот на пастбищах и даже забредать в населенные пункты в поисках пропитания. Об этом заявил депутат Камчыбек Жолдошбаев, выступая на парламентском заседании.

По словам народного избранника, сейчас нарынчане вынуждены своими силами защищаться от хищников и рисковать жизнями, пытаясь спасти своих лошадей.

«Хорошо было бы за счет средств, полученных от борьбы с коррупцией, приобрести вертолет и с него отстреливать волков. Они же нам не родственники», — предложил коллегам парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на балансе вооруженных сил Киргизии состояли шесть вертолетов. Однако в июле 2018 года один из них потерпел крушение во время спасательной операции. И теперь киргизская армия имеет только пять винтокрылых машин.

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Отметим также, что в распоряжении МЧС республики есть только один вертолет, которому уже более 25 лет. Последние несколько лет он находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта, стоимость которого оценивают в сумму около 250 млн рублей.