Четверг, 24 Января 2019 года
16:07:17 МСК

В парламенте Киргизии предлагают купить вертолет для отстрела волков

Общество

По мнению некоторых парламентариев, на эти цели можно было бы потратить деньги, полученные от борьбы с коррупцией

Бишкек, 24 января 2019, 16:03 — REGNUM  Жители Нарынской области Киргизии просят власти помочь им в борьбе с волками, которые в зимний период стали чаще нападать на скот на пастбищах и даже забредать в населенные пункты в поисках пропитания. Об этом заявил депутат Камчыбек Жолдошбаев, выступая на парламентском заседании.

По словам народного избранника, сейчас нарынчане вынуждены своими силами защищаться от хищников и рисковать жизнями, пытаясь спасти своих лошадей.

«Хорошо было бы за счет средств, полученных от борьбы с коррупцией, приобрести вертолет и с него отстреливать волков. Они же нам не родственники»,предложил коллегам парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на балансе вооруженных сил Киргизии состояли шесть вертолетов. Однако в июле 2018 года один из них потерпел крушение во время спасательной операции. И теперь киргизская армия имеет только пять винтокрылых машин.

Читайте также: В Киргизии упал вертолет Ми-8

Отметим также, что в распоряжении МЧС республики есть только один вертолет, которому уже более 25 лет. Последние несколько лет он находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта, стоимость которого оценивают в сумму около 250 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с нападением волков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить