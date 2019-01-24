78% респондентов во Франции против сокращений в сфере образования — опрос

Париж, , 16:12 — REGNUM Согласно опросу французского исследовательского института Odoxa, почти 8 из 10 респондентов (78%) считают, что «правительство не может сократить рабочие места в сфере национального образования, если хочет, чтобы образование оставалось качественным», передает Franceinfo.

«Жители Франции против сокращения рабочих мест независимо от политических взглядов», — говорится в исследовании Odoxa.

Против сокращения рабочих мест высказались 65% сторонников партии «Вперед, Республика!», 70% партии «Республиканцы», 74% партии «Национальное объединение» и 93% партии «Неподчинившияся Франция».

Согласно опросу, почти шесть из десяти жителей Франции (59%) поддерживают идею проведения забастовки учителей.

Известно, что в онлайн опросе 23 января приняли участие более тысячи жителей Франции в возрасте от 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции намерено сократить 2 650 рабочих мест в государственных школах и колледжах, 550 мест в частных образовательных центрах и 400 мест в администрации.

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