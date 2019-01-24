В Екатеринбурге построили забор, из-за которого произошла массовая драка

Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Амундсена всё же возвели забор, из-за которого ранее произошла массовая драка. Об этом сообщают местные СМИ.

Забор построили во дворе дома на улице Амундсена, 135. Как пишет издание Накануне.Ru, его возвели на площадке соседнего дома, чтобы отгородить часть парка и расположенный рядом жилой комплекс. При этом забор появился прямо на детской площадке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сами жильцы признают, что застройщик ничего не нарушил. Но они отмечают, что забор построили «с неприкрытым цинизмом». Возмущённые граждане выступали против строительства, но были избиты неизвестными. Вмешательство правоохранительных органов не помогло пресечь стройку.

Кроме того, как заявляют граждане, сейчас назревает новый конфликт. Чтобы строители не проезжали по двору дома, управляющая компания поставила ограждение, но его очень быстро вырвали машиной. «Так что ждем продолжения…», — говорит один из жильцов.