Погранслужба Украины запретила въезд восьми российским морякам

Одесса, Украина, , 15:50 — REGNUM Восьми гражданам России, прибывшим на территорию Украины на одном из судов, на три года запретили въезд на Украину, заявили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщил 24 января официальный сайт ведомства.

В ходе проверки экипажа одного из судов, прибывших на территорию Украины из Испании, сотрудники Одесского пограничного отряда обнаружили, что восемь из тринадцати моряков — граждан России «незаконно» посещали Крым.

«В результате проверки обнаружено восемь членов суднокоманды, граждан РФ, которые в конце 2018 г. нарушили порядок въезда-выезда на «временно окуппированную» территорию Украины», — сказано в сообщении.

В итоге мужчинам на три года был запрещён въезд на территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году украинские пограничники запретили въезд на территорию страны почти 6,5 тыс. граждан России. Основной причиной отказа служило то, что граждане РФ не смогли подтвердить цели поездки.

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Напомним, украинские власти преследуют тех, кто «незаконно» посетил Крым, который в 2014 году по итогам референдума вошёл в состав России. Воссоединение Крыма с Россией поддержали свыше 90% жителей полуострова.