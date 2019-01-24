Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Москва, , 15:40 — REGNUM Следственные органы просят повторно арестовать бизнесмена Дмитрия Михальченко, который в конце 2018 года был осуждён за контрабанду элитного алкоголя. Соответствующее ходатайство Следственный комитет России направил в Бассманный суд Москвы.

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Как пояснила пресс-секретарь суда Юнона Царева, на такой мере пресечения следствие настаивает в рамках рассмотрения нового уголовного дела, фигурантом которого является бизнесмен. Михальченко подозревается в организации преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

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Бизнесмена Михальченко обвинили в контрабанде алкоголя

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года Басманный суд признал бизнесмена Дмитрия Михальченко виновным по делу о контрабанде алкоголя и приговорил его к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. Обвинение просило для Михальченко 10 лет тюрьмы.

Также виновными были признаны и двое подельников Михальченко — начальник службы безопасности принадлежащей бизнесмену компании «Форум» Борис Коревский (его приговорили к пяти годам колонии общего режима) и сомелье Алексей Мищенко (он получил три года условно).

По версии следствия, Михальченко и ряд других граждан организовали канал контрабанды дорогих алкогольных напитков под видом герметика из Евросоюза в Россию.

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