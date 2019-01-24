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Как москвичи встречают аномальные морозы — фоторепортаж

Общество

Арктический циклон продлится в столичном регионе до конца недели

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Как москвичи встречают аномальные морозы — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зима в Москве

Москва, 24 января 2019, 18:00 — REGNUM  В Москву пришли сильные арктические морозы. Они на 9−10 градусов ниже климатической нормы и достигают 25−27 оС. Синоптики говорят, что низкие температуры можно считать аномальными. Однако москвичей не пугают ни циклоны, ни снежные завалы: горожане активно осваивают зимние виды спорта, проводят время на ледовых площадках, катаются на тюбингах и посещают рекреационных зоны отдыха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в зимнем сезоне 2018−2019 для досуга москвичей открыты 224 снежные и ледяные горки, обустроено 130 катков с искусственным и 1248 катков с естественным льдом. Также с 1 января в московских парках можно принять участие в спортивных забегах: они проходят в музее-заповеднике «Коломенское», парке Дружбы, «Кузьминках» и ряде других мест отдыха.

Ожидается, что самый длинный с начала зимы снегопад начнётся в Москве в субботу, 26 января, и продлится около трёх дней. В Гидрометцентре отмечают, что антициклон уступит место теплым циклонам только в будущее воскресенье, 27 января.

Читайте подробнее: На Москву идет мощнейший за зиму снегопад

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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