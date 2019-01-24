СМИ узнали, где будут отбывать наказание убийцы Дениса Тена

Алма-Ата, Казахстан, , 15:49 — REGNUM Признанных виновными в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы К. и Армана К. переведут в одно учреждение — ЛА-155/8 департамента уголовно-исполнительной системы по Алма-Атинской области, сообщает 24 января издание BNews.

Жанат Т., которая признана виновной в недонесении о преступлении и покушении на совершение кражи, отправится в учреждение ЛА-155/4 в Алма-Атинской области. Отправка осужденных состоится после вступления приговора в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2019 года суд специализированного межрайонного суда Алма-Аты по уголовным делам приговорил Нуралы К. и Армана К. к 18 годам лишения свободы. Жанат Т. была приговорена к четырем годам лишения свободы.

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