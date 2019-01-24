В Китае собака привела медиков к упавшему в обморок хозяину

провинция Шаньси, Китай, , 15:18 — REGNUM В Китае собака спасла своего хозяина. Мужчине из-за чрезмерного опьянения стало плохо, и он прямо на улице потерял сознание. Проходившие мимо прохожие вызвали медиков. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Четвероногий питомец не стал ждать рядом с хозяином, а вышел на встречу прибывшей бригаде скорой помощи, чтобы показать дорогу. В итоге он привёл медиков прямо к своему владельцу.

Этот случай произошёл в китайском округе Юньчэн провинции Шаньси. Видео с преданным псом, снятое медиками на камеру видеорегистратора, набирает популярность в сети. Собаку породы золотой ретривер уже окрестили «ангелом-хранителем».

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Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в Якутии в октябре 2017 года. Собака несколько дней провела на трассе около села, дожидаясь людей, которые помогли бы её почти замёрзшему хозяину. Местные жители решили подойти к собаке, а она повела их за собой в лес, где был обнаружен мужчина. Его доставили в больницу.

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