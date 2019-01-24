Численность населения Чечни за год увеличилась на 10710 человек

Грозный, , 15:14 — REGNUM Численность населения Чечни приближается к полутора миллионам человек. Если на начало 2018 года в республике проживал 1 447 691 человек, то на 1 января 2019 года, по данным Росстата, в субъекте зарегистрирован 1 458 401 человек, сообщает 24 января пресс-служба главы и правительства региона.

Прирост населения за 2018 год составил 10 710 человек. Больше всего в Чечне сельских жителей. Как свидетельствует статистика, их почти в двое больше, чем проживающих в городах: 948 972 против 509 429. По этой причине, очевидно, и прирост сельского населения идет более активными темпами.

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Как отметили в Росстате, в целом по России 2018 год характеризуется снижением численности населения. Так, на 1 января в стране насчитывается около 146,793 млн жителей, что на 86 688 человек меньше, чем годом ранее.

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