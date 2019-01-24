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В Казахстане планируют разработать схемы развития 200 населенных пунктов

Общество

О развитии населенных пунктов на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности главы управления архитектуры и градостроительства Туркестанской области Бактыбай Дуйсебеков

Астана, 24 января 2019, 15:16 — REGNUM  Управление архитектуры и градостроительства Туркестанской области Казахстана планирует разработать 188 схем развития населенных пунктов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы управления Бактыбай Дуйсебеков, сообщили 24 января в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области республики.

Дуйсебеков отметил, что совместно с областным управлением культуры на территории региона было выявлено 500 памятников. И. о. главы управления также рассказал о различных культурных проектах, которые планируется реализовать в регионе.

В районных центрах Туркестанской области планируют построить «Дома дружбы», а в Казыгуртском районе планируют построить историко-этнографического комплекс «Казыгурт-кеме калган».

Как сообщало ИА REGNUM, акиматы 15 регионов Казахстана планируют построить в городе Туркестане по одному объекту. В частности, акимат Астаны планирует построить площадь, Алма-Атинская область — Дворец молодежи.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы Казахстана построят объекты культуры в городе Туркестане

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