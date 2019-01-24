В Нью-Йорке открыли музей КГБ

Нью-Йорк, США, , 15:15 — REGNUM Частный музей Комитета государственной безопасности CCCP (КГБ) приступил к работе в Нью-Йорке. Это первый и единственный музей такого рода в США, рассказал его куратор, историк Юлюс Урбайтис.

В собрании музея — более 5 тыс. экспонатов, включая 3,5 тыс. предметов, разработанных в Советском Союзе для сотрудников спецслужб. Коллекцию собирали в течение 30 лет.

«Мы всегда подчеркиваем, что наш музей абсолютно аполитичен», — сказал Урбайтис ТАСС.

Создатели музея ставят целью объективную демонстрацию «общей истории», в которой «всегда есть две правды», и события интерпретируются по-разному. Посетители могут увидеть в музее «жучки», вмонтированные в тарелку, пепельницу, пуговицу или женский перстень, а также миниатюрную фототехнику, передатчики, хитроумное оружие.

За несколько дней с начала работы учреждение пережило наплыв посетителей. Гости задерживаются перед экспонатами на три-четыре часа и задают вопросы. Среди них есть и бывшие спецслужбисты, и интересующиеся темой молодые люди, и, вероятно, действующие сотрудники спецслужб, которые, разумеется, себя не выдают, добавил куратор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ледоруб, которым 20 августа 1940 года был убит Лев Троцкий, пополнил коллекцию Международного музея шпионажа в Вашингтоне.

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