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Мэрия Курска забирает частный детсад: детей распределят по другим садам

Общество

Бывший детсад ООО «Курскэнерго» после передачи арендатору снова возвращается на баланс города

Курск, 24 января 2019, 15:12 — REGNUM  В Курске частное дошкольное учреждение «Лучик» закроют на ремонт и передадут в муниципальную собственность. Как сообщила пресс-служба областной администрации, заведующая расторгает в родителями детсадовцев договоры на месяц раньше, чем этого требует решение суда, но родителям не стоит беспокоиться.

Расторгнуть договор с нынешним руководством детсада «Лучик», арендующим его у муниципалитета, городу пришлось из-за того, что в казну почти год назад перестала поступать арендная плата. Кроме того, в работе дошкольного учреждения были выявлены нарушения. Родители же всё это время исправно оплачивали пребывание своих детей в детсаду.

Решение о расторжении договора нынешний руководитель «Лучика» Елена Котова несколько раз обжаловала в судах, но безуспешно. На сторону мэрии встал как региональный арбитражный суд, так и арбитражный суд Воронежской области.

Детей и работников «Лучика» временно распределят по другим дошкольным учреждениям. Затем учреждение снова обещают открыть: после ремонта и увеличения мест для детей, с усиленными мерами безопасности. Также родителям пообещали снизить ежемесячную плату за посещение детсада с девяти до 2,5 тыс. рублей, а воспитателям — поднять зарплату до уровня средней по региону.

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