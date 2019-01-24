Четверг, 24 Января 2019 года
15:22:51 МСК

Рост численности населения России ожидается в 2023-2024 годах – Минтруд

Общество

«За счет снижения смертности и стабилизации рождаемости»

Рост численности населения России ожидается в 2023-2024 годах – Минтруд
Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

Москва, 24 января 2019, 15:08 — REGNUM  Возобновление роста численности населения России ожидается в 2023—2024 годах, об этом 24 января заявили в пресс-службе Министерства труда и социального развития РФ.

«За счет снижения смертности и стабилизации рождаемости в 2023—2024 годах ожидается возобновление естественного роста населения», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что вопросы повышения рождаемости и снижения смертности являются приоритетными для правительства РФ. При этом основные резервы для позитивной демографической динамики находятся в области снижения смертности, а также повышения качества здравоохранения, добавили в министерстве.

Напомним, по данным Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за последнее десятилетие. Так, по состоянию на 1 января 2019 года в России проживали 146 793 744 человека, тогда как годом ранее население страны составляло 146 880 432 человека — убыль за год составила почти 87 тыс. человек. Последний раз сокращение населения было зафиксировано в 2009 году.

Читайте также: России нужна политика по предотвращению преждевременной смертности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить