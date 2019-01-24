В Литве зафиксирован первый случай смерти из-за гриппа

Вильнюс, , 15:06 — REGNUM В Литве сегодня, 24 января, объявлено о первом случае смерти в 2019 году от гриппа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Шяуляйской больнице скончалась пожилая пациентка. На созванной сегодня пресс-конференции врачи не назвали точный возраст скончавшейся, сказав, что ей было «за 80 лет», однако подчеркнули, что женщина не была привита от гриппа. В больнице сейчас госпитализировано ещё 10 пациентов в состоянии средней тяжести.

В целом по Литве эпидемия гриппа не объявлена, однако общий показатель почти достиг 100 случаев на 10 тыс. человек, при котором и объявляется эпидемия. Для примера, в последнюю неделю декабря 2018 года в Вильнюсе этот показатель не превышал 40 случаев на 10 тыс. жителей.