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В Литве зафиксирован первый случай смерти из-за гриппа

Общество

Эпидемию по стране не объявили, но число заболевших уже в три раза больше, чем месяцем ранее

Вильнюс, 24 января 2019, 15:06 — REGNUM  В Литве сегодня, 24 января, объявлено о первом случае смерти в 2019 году от гриппа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В Шяуляйской больнице скончалась пожилая пациентка. На созванной сегодня пресс-конференции врачи не назвали точный возраст скончавшейся, сказав, что ей было «за 80 лет», однако подчеркнули, что женщина не была привита от гриппа. В больнице сейчас госпитализировано ещё 10 пациентов в состоянии средней тяжести.

В целом по Литве эпидемия гриппа не объявлена, однако общий показатель почти достиг 100 случаев на 10 тыс. человек, при котором и объявляется эпидемия. Для примера, в последнюю неделю декабря 2018 года в Вильнюсе этот показатель не превышал 40 случаев на 10 тыс. жителей.

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Грипп, ОРЗ
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