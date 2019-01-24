В Хакасии многодетную семью выселяют из квартиры: не справляются с ипотекой

Абакан, , 15:06 — REGNUM В Хакасии разразился скандал. Из квартиры посреди зимы за ипотечный долг выселяют многодетную семью. С декабря 2017 года по решению суда их квартира является собственностью банка. Служба судебных приставов уже приступила к исполнительным действиям по выселению.

В семье Ш., о которой идёт речь, трое детей. Старшая — совершеннолетняя дочь — сама скоро станет матерью. Средний ребёнок учится в седьмом классе, младший — первоклассник.

Ситуацию прокомментировала министр образования и науки Хакасии Лариса Гимазутина.

«Попросила директора школы накормить ребят горячим обедом и организовать беседу со школьным психологом. Где они будут ужинать, пока неизвестно. Семья попала в крайне сложную жизненную ситуацию, не смогла исполнять финансовые обязательства по ипотечному кредиту. Судебное решение в пользу Сбербанка принято ещё в декабре 2017 года. В течение года им пытались помочь. Уже в этом году родителям предложено размещение в социальной гостинице. Администрация Абакана предложила неблагоустроенное жильё», — цитирует Гимазутину портал 19rus.info.

По её словам, главная проблема заключается в том, что хозяйка квартиры «наотрез отказывается от всех предложенных вариантов»:

«И эту безысходность по-человечески трудно и больно принять. Надеюсь, нам всё-таки удастся найти выход из тупика».

Уполномоченный по правам ребенка в Хакасии Ирина Ауль пояснила, что ситуация в семье Ш. — это «правовые последствия по неисполнению обязательств по ипотечному кредиту». Супруги не смогли вносить платежи по ипотеке в 2014 году. Мать утратила свой бизнес, а отец вышел на пенсию.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 января, в правительстве Хакасии, власти региона готовы оказать семье, попавшей в трудную ситуацию, «посильную помощь».

«Все структуры готовы предоставить посильную помощь. Руководство Абакана предлагает семье квартиру в манёвренном жилье. Правительство Хакасии предлагает размещение в социальной гостинице и помощь в трудоустройстве. Нужно только согласие родителей, которого пока нет», — пояснила Ирина Ауль.

В правительстве подчеркнули, что держат ситуацию под контролем. Однако при этом власти Хакасии порекомендовали гражданам «рассчитывать свои силы и возможности при займе денег у банков и иных финансовых организаций».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей. По данным аналитиков «Дом.РФ», это новый рекорд российского ипотечного рынка (+50% к 2017 году).

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