В Петербурге вновь приблизят к пациентам места выдачи препаратов от ВИЧ

Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина по итогам совещания в Смольном 24 января поручила возобновить отпуск антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам в районных поликлиниках.

Напомним, с началом года, после проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга, выдача таких препаратов районных поликлиниках Петербурга прекратилась: для этого в КСП не нашли необходимых нормативно-правовых оснований.

Препараты стали отпускать только в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном в Адмиралтейском районе города. Многие пациенты огромного по площади мегаполиса из-за этого неудобства могли отказаться от приема препаратов, что создало бы риск развития у них СПИД и летального исхода.

По словам Анны Митяниной, препараты ВИЧ-пациентам «будут продолжать выдаваться в тех же поликлиниках, которых выдавалось и ранее». «Более того, мы предполагаем расширить сеть кабинетов этой практики на территории каждой поликлиники где есть прикрепленный больной этим видом заболевания», — сказала чиновница Смольного.

В соответствии с выводами Контрольно-счетной палаты будут разработаны и приняты дополнительные нормативные документы, которые позволят выдавать антиретровирусные препараты именно в поликлиниках, а не в Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

В Санкт-Петербурге проживает 43 тысячи людей с ВИЧ, порядка 82% стоят на диспансерном учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». В районных отделениях поликлиник наблюдается порядка шести тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный озаботился недоступностью препаратов для ВИЧ-инфицированных