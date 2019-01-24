Снос временых трибун у «Екатеринбург-Арены» снова отложили на год

Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM Временные трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена» уберут только в 2020 году. Об этом заявил заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, промедление со сносом связано с переходом стадиона в областную собственность, которое ожидается в середине 2019 года. После этого около полугода займёт разработка проектно-сметной документации. Стоимость работ оценивается приблизительно в 500 млн рублей, но деньги заплатят федеральные власти, добавил Набоких.

Любопытно, что в региональном министерстве спорта так и не определились, кому отойдут временные трибуны. По словам замминистра, им поступало несколько предложений от муниципалитетов, но ещё не решено, кому перепадут объекты.

Напомним, для проведения чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге на месте Центрального стадиона было создано новое спортивное сооружение — «Екатеринбург-Арену». Стадион принял в рамках мирового события четыре игры. Временные трибуны изначально хотели разобрать сразу же после чемпионата, но позже работы отложили до 2019 года.

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