В Подмосковье за год получат ключи 19 тыс. обманутых дольщиков

Красногорск, , 14:33 — REGNUM В 2019 году планируется обеспечить права более 19 тысяч обманутых дольщиков по 50 объектам. Об этом на заседании в Московской областной думе 24 января заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В число проблемных объектов входят дома из ЖК «Новокосино-2» в городском округе Реутов на 1118 человек; района Восточный в городском округе Звенигород на 127 человек, МЖК «Изумрудная долина» в Одинцовском микрорайоне: д. 32, 33, 34, 36, 37, 39 на 636 человек; ЖК «Купавино» в Богородском городском округе на 446 человек и мкрн МАРЗ в Балашихе на 180 человек.

Напомним, обманутыми дольщиками являются те граждане, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов в соответствии с федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и чьи права и законные интересы были нарушены в ходе строительства многоквартирных жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Подмосковье было введено в эксплуатацию 40 проблемных объектов недвижимости на 13 064 обманутых дольщиков. Из них ключи получили 10 531 человек по 36 объектам.

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