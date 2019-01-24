Уполномоченный по правам человека в Липецкой области уходит в отставку

Липецк, , 14:24 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Валерий Кузовлев подал в региональный парламент заявление о досрочном освобождении от должности по собственному желанию. Об этом 24 января сообщила пресс-служба Липецкой областной думы.

«Заявление о досрочном прекращении полномочий Валерия Петровича согласовано с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она направила такое письмо в наш адрес. Данный вопрос теперь рассмотрит правовой комитет, а потом сессия. После этого мы объявим сбор предложений по новым кандидатурам на эту должность», — рассказал спикер облсовета Павел Путилин.

В течение 30 дней после утверждения отставки глава региона, депутаты облсовета, органы местного самоуправления, региональные общественные объединения и правозащитные организации смогут предложить своих кандидатов на должность омбудсмена. Требования к претендентам: они должны быть старше 30 лет, проживать на территории региона, иметь высшее образование и опыт защиты прав и свобод граждан.

Сначала список претендентов рассмотрит профильный комитет облдумы, а затем и все депутаты. Также кандидатура должна быть согласована с уполномоченным по правам человека в РФ.