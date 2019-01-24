Только в одном городе Волгоградской области наладили вывоз ТКО

Волгоград, , 14:32 — REGNUM В городе Волжский Волгоградской области региональный оператор по обращению с мусором наладил вывоз ТКО. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе регионального оператора — компании «Управление отходами — Волгоград».

«Главное, что удалось сделать — добиться качественного взаимодействия между региональным оператором, транспортной компанией и администрацией Волжского. Как результат — компания и подрядчики оперативно реагируют на обращения жителей с жалобами на складирование ТКО и быстро ликвидируют внештатные ситуации», — сообщил врио гендиректора компании Алексей Савенков.

По данным пресс-службы, сейчас на контейнерных площадках вместо старых и поврежденных установили 1,4 тыс. евроконтейнеров.

«Сейчас специалисты ООО «Управление отходами — Волгоград» заканчивают тонкую настройку логистических маршрутов для более оперативного и качественного вывоза отходов», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2019 года в Волгоградской области начал работать региональный оператор по ТКО. Во многих городах региона случился настоящий мусорный коллапс. Например, в областном центре жители жаловались на забитые мусором контейнерные площадки. К ситуации подключились и активисты регионального отделения ОНФ. В частности, общественники заявили, что горожанам придется оплатить непредоставленную услугу: новый тариф на вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов вырос и составляет около 115 рублей в месяц с человека, но контейнеры во дворах переполнены.

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