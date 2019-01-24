В МВД РФ рассказали, зачем министр ездил в Кабардино-Балкарию

Нальчик, , 14:08 — REGNUM Глава МВД РФ Владимир Колокольцев определил приоритеты в работе сотрудников полиции Кабардино-Балкирии на 2019 год. В ходе рабочей поездки в республику 23 января министр провел оперативное совещание с руководством МВД по региону, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе поездки Колокольцев побывал в отделе МВД России по Черекскому району, осмотрел помещения нового изолятора временного содержания, который был открыт в декабре 2018 года, а также встретился с преподавателями Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России.

Полицейскому ведомству республики было указано на необходимость усиления мер по противодействию экономической преступности и экстремизму. Также министр дал поручения по совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что по данным пресс-службы МВД по КБР, по итогам девяти месяцев 2018 года общее число зарегистрированных преступлений в республике снизилось на 2,5%. Снижение по тяжким и особо тяжким преступлениям составило 5,5%, по преступлениям против собственности — 8,5%. На 3,9% меньше совершено краж, на 72,4% — хищений транспортных средств. При этом почти вдвое возросло число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на фоне общего сокращения количества мошенничеств на 20,4%.