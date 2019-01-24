Блогеров накажут за фейки

Москва, , 13:50 — REGNUM Законопроект о санкциях за распространение фейков касается прежде всего блогеров, заявила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

«В общем, началась борьба с фейковыми новостями. Блогеры, закон про вас! Я думаю, что под этим предлогом мы получим такую цензуру, которая не снилась ни одному тоталитарному режиму», — написала Ганзя в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, запрещающих фейки. Речь идет о распространении в интернете информации, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Поправки в КоАП предполагают и штрафные санкции: для граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит наказание за фейки и сетевой терроризм