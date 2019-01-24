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Прогноз эпидемии: в Оренбуржье отмечены единичные случаи гриппа

Общество

В регионе прогнозируют начало эпидемии ОРВИ и гриппа в период с 28 января по 3 февраля, если сохранится такой же темп роста заболеваемости среди взрослого населения

Оренбург, 24 января 2019, 13:50 — REGNUM  Оренбургская область стоит на пороге эпидемии ОРВИ и гриппа. Эпидобстановка накаляется. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, с 14 по 20 января зарегистрировано 7,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 5% больше числа заболевших на предшествующей неделе.

В ведомстве констатировали существенный рост числа заболеваемости среди взрослого населения — на 37,6%. При сохранении такого темпа специалисты прогнозируют начало эпидемии на следующей неделе — с 28 января по 3 февраля.

Пока же ситуация расценивается как не эпидемиологическая, но на территории области уже отмечены единичные случаи вируса гриппа А.

В Роспотребнадзоре сделали акцент на том, что особенностью этого вида гриппа является стремительное развитие пневмонии. А проблема в том, что многие оренбуржцы надеются на самолечение и поздно обращаются за медпомощью. Поэтому население призвали при первых симптомах заболеваемости вызывать врача, в противном случае подхватившие вирус жители региона могут «прозевать» пневмонию, возникшую как осложнение.

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Грипп, ОРЗ
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