Устьяны: заповедник северных диалектов

Владимир Станулевич, , 13:46 — REGNUM

Устьянские волости, сейчас Устьянский район — на стыке говоров Русского Севера. В средние века здесь проходила граница владений Ростовского княжества и Великого Новгорода, позже — граница Вологодской и Архангельской губерний. Сейчас это Архангельская область. Различия в говорах делят реку Устью — в среднем течении Ч и Ц заменяются твердым Ц, в верхнем течении Устьи — мягким произношением между Ч и Ц, слово «сунувся» (упал ничком) в среднем течении звучит как «сунуусе», в верхнем «сунувса», слово «полно» в верховьях звучит как «повно», в среднем течении как «поуно». Здесь идеальная площадка для изучения северных говоров, которых весьма уважаемый краевед М.И. Романов выделял не менее четырех, и которые сейчас изучают экспедиции лингвистической школы ВШЭ.

Из «Устьянского народного словаря»:

Пакаться — медленно, неумело делать. Ну ще ты тут пакаешься, дай-ко я? Ягоды все измятые, пропакалась я полдня с ними.

Пакарукий, пакорукий, пахорукой — неловкий, неумелый (возможно от слова «пакли» или «пакши»). Ну шщо как пакарукие-то — удержать не можоте?»

Ухватить безвозвратно уходящее

На страницах словаря нашли место:

1. местные слова и выражения,

2. диалектные слова Русского Севера — из других районов,

3. терминология традиционной старой культуры — плотницкого дела, сельскохозяйственного, строительного и других,

4. старые русские слова из исторических документов.

Словарь многовариантен, авторы не отказывались ни от правил русского языка, ни от местного произношения. Например, в словаре указаны 10 вариантов произношения слова «шоуныша» (место между печью и стеной), из которых ни один не может считаться главным. Авторы пишут:

«Мы не лингвисты и не претендуем ни на полноту, ни на абсолютную аутентичность собрания. Нам хочется ухватить за хвост безвозвратно уходящее, пока это хоть отчасти возможно, и зафиксировать на бумаге… актуальный отпечаток того, что вчера было иным, а завтра изменится вновь».

Из Устьянского народного словаря:

«Кишка кишке кукишку ставит (кажот)» — о бурчании в животе, чувстве голода.

«Наплюю!», «напплюну!», «насеру!» — не буду делать чего-либо. «Наплюю-ко дай коз искать. Наидятце дак сами придут». «Насери-ко (наплюй-ко) давай за имя убирать-то, пусь сами!». «Эку даль, да эку грезь — насерем мужики, не пойдем!»

Сберечь народный язык

Составители словаря задались целью сберечь устьянский народный язык. Опасность его растворения в современности существует из-за прибывающих в район носителей других диалектов, и тут ничего не поделаешь. Места в Устьянах красивые, дороги хорошие, край туристический, людям работа есть. Авторы:

«…местный диалект подвержен сильному влиянию извне. Наблюдается ослабление его индивидуальности и размывание границ между ним и современным русским языком — вплоть до полного исчезновения многих слов, выражений и фонетических особенностей. Возникают переходные формы… под видом местных слов в диалект проникают просторечная, жаргонная лексика…».

Из «Устьянского народного словаря»:

«Отступись!» — 1) перестань, прекрати. «Отступись глодася-то, совсем ведь не баско!». «Отступись давай дрова-то колоть, на улице уж ничево не видко». 2) отстань, не приставай. «Отступись от меня, надоел со своими приставаниями!» 3) передумай, откажись. «Ну-ко, отступись-ко в такую погоду ехать-то!».

Уросить — 1) капризничать. Внука-та севодни ну целой жо динь уросит и уросит! 2) плохо работать. Как начау трактор с утра уросить, дак боле стояу чем робиу. Шщо-то пила опеть зауросила.

Авторы — краеведы

Авторов несколько, и удивительно, что они начали составлять словари в нескольких точках Устьянского района. Изданный словарь из трех источников, трех словарей. Первый составил краевед Михаил Иванович Романов, автор «Словаря Устьянских народных говоров. 1924−1934 гг.». М.И. Романов умер, не издав работы, почти никто не знал о его словаре. Следующим стал словарь Владимира Павловича Мамонова — краеведа, жителя деревни Едьма. Третьим — сетевой, рожденный группой «ВКонтакте» «Устьянский словарь». Помогал, собирал слова и выражения, консультировал сотрудник краеведческого музея Андрей Александрович Истомин. Почему за словарь взялись краеведы? Авторы:

«Изначально планировалось составление не просто Словаря, а энциклопедии крестьянской жизни. Предполагалось, что в нее войдет описание всех трудовых процессов, традиционных промыслов, предметов быта. Но позднее мы осознали, что предстоит очень большой объем работы, и главное пока — просто начать нашу собирательскую деятельность…».

Работали бы краеведы порознь, не стань объединителем Устьянский краеведческий музей. Музей создал единый авторский коллектив, благодаря ему люди поверили, что словарь будет издан.

Из «Устьянского народного словаря»:

Накозвечить, накозвечкать — 1) нарубить, приготовить и положить начинку в шаньги, пироги. Накозвечкала шанег. 2) наподдать кому-либо чем-нибудь. Мужык по пьяне супругу свою у поклета у нашего накозвечкал, — надо «сердце снести» (сорвать злость, отвести душу), дак я валенки сорвав да у двора под угол запихал, весной вытаяли.

Перепоратить — перенасытить, добавить слишком много, переборщить (от слова порато — очень (много), слишком). Да я вот землю-то перепоратила золой, дак и уродилась одна мелочь. Че суп-от, как не солон, дак досаливайте буди, я бояласе перепоратить.

Сетевой словарь

На самом деле авторов гораздо больше. В 2008 году инициаторы составления словаря создали «ВКонтакте» группу «Устьянский словарь», в которой уже 600 человек. Многие из них пожилые люди, носители устьянских диалектов, размещают в группе слова и их значения. С помощью группы словарь стал интерактивным — новые слова участники группы обсуждают и редактируют. В предисловии к словарю перечислены люди, помогавшие редактировать книгу через соцсети — во-первых, 36 уроженцев Устьянского района, живущих по всей стране — в Санкт-Петербурге, Северодвинске, Архангельске, Екатеринбурге, Москве, Челябинске, Коноше и даже Ганновере. Вторая группа — носители языка, живущие в деревнях и поселках района — 30 человек из Бестужева и Строевского, деревень Едьмы, Дудино, Бережной, Зыково, Веригинской, Лево-Плосской, Прилук, Щапинской, Тарасовской, поселка Богдановского.

Из «Устьянского народного словаря»:

Приграбастать — присвоить себе, принести, притащить присвоенное, награбленное. Вон веть опеть цево приграбастау-то, веть ницево мимо себя не пропущыт. Фсе к себе приграбастау.

Приваживать — привечать, приманивать, привлекать, располагать к себе чем-нибудь, приучать. Если бы не приважывала, дак и не ушоу бы к ей никовды. Куды деватьце от пьяниц? А не приваживай! — не давай в долг и просить не будут.

Два издания разошлись, перспективы третьего

М.И. Романов собрал 11 000 слов, оставшихся в рукописи. Словарь В.П. Мамонова и группы «ВКонтакте» собрал 4000 слов и вышел в двух изданиях. Первое моментально разошлось тиражом 1000 экземпляров. Второе, тиражом в 1500 экземпляров, уже заканчивается в продаже. Средства на типографию собрали члены попечительского совета Устьянского краеведческого музея, авторы работали бесплатно.

Сейчас авторы создают электронную версию словаря и задумываются над третьим бумажным изданием. Скинуться на него, по их мнению, уже не получится, так как объем книги снова вырос, а интересующиеся ею люди купили первое или второе издания. Авторы думают: не подать ли заявку на областной или президентский грант, так как качество словаря весьма приличное.