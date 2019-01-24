Калужане жалуются на низкое качество капитального ремонта — ОНФ

Калуга, , 13:45 — REGNUM Большое количество жалоб жителей на низкое качество капитального ремонта жилых домов фиксируют активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области в рамках проводимого мониторинга. Как сообщил 24 января корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Михаил Калюта, жители домов №22 и №24 по улице Труда в Калуге обратились к общественникам с жалобой на низкое качество проведенного капитального ремонта.

Граждане сообщили, что после ремонта системы горячего водоснабжения температура и напор воды в кранах резко упали. Проверка на месте показала, что одной из причин сложившейся ситуации стало использование труб меньшего диаметра на концевых стояках, в результате чего давление воды падало и, как следствие, снизилась температура до 30 градусов. Причем на вводе в дом она составляла нормативные 50. Жительница дома №24 показала общественникам трубу в своей ванной комнате, которая искривилась после подачи горячей воды и в любую минуту может прорваться, затопив квартиру кипятком.

С начала 2019 года калужские активисты ОНФ провели ряд рейдов по оценке качества капитального ремонта в регионе, выполненного в прошлом году. В частности, общественники обнаружили существенные недоделки в четырёх многоквартирных домах. Среди проверенных объектов — дома №1 и №5 по калужской улице Марата. Ремонт по контракту каждого из домов обошелся более чем в 15 млн рублей. Несмотря на то, что работы завершены около двух месяцев назад, в доме №1 уже зафиксированы факты протекания кровли. Один из подъездов затопило вплоть до четвертого этажа. Жительница пятого этажа показала активистам следы от стекания воды с потолка на кухне. Её соседка рассказал, о том, что проживает в доме с момента его сдачи в эксплуатацию в 1970 году. И за почти 50 лет вплоть до капитального ремонта фактов протекания кровли не было.

«Люди платят за капитальный ремонт в течение многих лет и в итоге получают качество работы, которое мало того, что не выдерживает критики, так еще результаты этой работы представляют вполне реальную угрозу для безопасности людей. Такой работой, надо сказать, вряд ли возможно добиться выполнения задачи, поставленной президентом в «майском указе»: повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания», — сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Олег Потапов.