Субсидировать другие регионы «пока под силу только Москве» — мнение

Оренбург, , 13:42 — REGNUM Внедрение в России системы горизонтального субсидирования не решит проблем «бедных регионов», тем более не решит задачи повышения темпов экономического роста. Суть законопроекта о горизонтальных субсидиях между регионами напоминает выражение «отобрать у бедных, чтобы помочь нищим», отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР), комментируя инициативу правительства России, облечённую в законопроект.

По словам депутата, сегодня Оренбургская область практически около 80% налогов передает в федеральный центр, при этом имеет колоссальный долг — 29 млрд рублей. Набатчикова считает, что в целом вся политика последнего десятилетия в отношении регионов совершенно не соотносится в заявленными целями.

В качестве аргумента она привела данные Счётной палаты Российской Федерации за 2005−2015 годы число переданных регионам полномочий с федерального уровня увеличилось в 10,6 раза (с 11 до 117), а полномочий по предметам совместного ведения — в 2,2 раза (с 46 до 105). При этом доля доходов субъектов в общих доходах РФ сократилась. В результате это привело к росту государственного долга субъектов РФ в 1,4 раза (с 1737,5 млрд рублей на 1 января 2014 года до 2458,6 млрд рублей на 1 января 2017 года.) Кроме того, у регионов забрали налог на добычу полезных ископаемых, увеличили отчисления по налогу на прибыль в пользу федерального центра.

Всё это, конечно же, повлияло и на доходы населения, отметила Оксана Набатчикова. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2017 году — 13,9%, в 2018 году 14,1%. Это примерно 20,5 млн человек, которые фактически находиться за чертой бедности. При этом количество долларовых миллиардеров выросло в разы.

«Конечно разумное перераспределение доходов по регионам должно быть, но совершенно не таким образом, когда в одни регионы перекачиваются колоссальные средства, или списываются долги, а другие вынуждены экономить на каждой копейке, а потом ещё субсидировать соседей», — сказала депутат.

В первую очередь, по мнению Набатчиковой, необходимо перераспределение доходов между различными группами и слоями населения.

«Так, в заключении Финансового университета при правительстве Российской Федерации на проект федерального бюджета на 2019 год указано, что если повысить долю доходов бедных слоев и среднего класса на 1 процентный пункт, то в течение пяти лет рост ВВП страны увеличивается на 0,38 процентного пункта. Напротив, если повышается доля доходов богатых на 1 процентный пункт, то рост ВВП снижается на 0,08 процентного пункта.

Необходимо создавать условия, при которых наши олигархи начнут вкладывать в развитие страны. А субсидировать другие регионы пока под силу только Москве», — резюмировала парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России выступило инициатором законопроекта о горизонтальном субсидировании. Система предполагает оказание помощи одного региона другому с помощью субсидий из местного бюджета. Законопроект прошёл первое чтение.

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