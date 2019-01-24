Жители ивановского райцентра объявили сбор средств – на ремонт больницы

Комсомольск, Ивановская область, , 13:33 — REGNUM Жители города Комсомольска Ивановской области (34 километра от областного центра) решили самостоятельно собирать деньги на ремонт центральной районной больницы, так и не дождавшись помощи от бюджета. В социальной сети «Одноклассники» появился пост с призывом собрать средства на ремонт Комсомольской ЦРБ, а опубликовала его местная жительница, которая сама проработала в больнице не один год.

«SOS! Все, кто прочтёт это письмо, прошу не остаться равнодушным! Дело в том, что наша больница пришла в упадническое состояние. На ремонт давно не выделяли ни копейки. Наверное, департамент здравоохранения Ивановской области решил, что мы тут и так скоро вымрем, и нам больница не нужна. Нас в районе 20 000 человек, и мы хотим жить и получать медицинскую помощь, если в этом есть необходимость. Если у власти нет дела до своего народа, давайте докажем, что нас не так просто уничтожить. Обещаю, что, когда мы это сделаем, о нас узнает вся Россия. Докажем, что в Комсомольске живут не безразличные люди. Может, тогда власть повернётся к нам лицом! Мы уже отремонтировали кабинет для проведения эндоскопии — начало положено!» — цитирует призыв IvanovoNews.

«Пенсионеры переводят по 100 рублей! Это очень трогательно. Надеюсь, подключатся предприятия, ведь их сотрудники и их престарелые родители лечатся в этой больнице», — написала автор поста позже.

Отметим, что чуть раньше в СМИ появилась информация о том, что в Комсомольской ЦРБ исчезнет хирургическое отделение — рассматривается возможность присоединить Комсомольскую ЦРБ к хирургическому отделению первой горбольницы в Иванове.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года Комсомольская ЦРБ оказалась в центре скандала — главный врач, а следом и сотрудники сразу двух отделений больницы написали заявления об уходе. Решение тогда объяснялось несколькими факторами, в числе которых — и низкий уровень зарплаты труда. Впрочем, позже чиновникам облздрава ситуацию с массовым увольнением медиков удалось урегулировать.

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