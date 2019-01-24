Режиссер «Богемской рапсодии» обвинен в многократном насилии над юношами

Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Брайан Сингер, режиссер «Богемской рапсодии», «Доктора Хауса» и «Людей икс», сталкивается с новыми обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетними юношами, сообщает NBC.

Четверо мужчин утверждают, что Сингер имел с ними сексуальные контакты, когда они были подростками, в конце 1990-х годов. По их сообщениям, на тот момент им было от 13 до 17 лет. Один из обвиняющих сообщил, что Сингер «накачивал людей алкоголем и наркотиками, а потом занимался с ними сексом».

Адвокат Сингера Эндрю Бреттлер отвергает обвинения и оспаривает различные детали, о которых рассказывают обвинители.

Напомним, последний на данный момент фильм Сингера, «Богемская рапсодия», только что получил пять номинаций на премию «Оскар», в том числе «Лучшая картина» и «Лучший актер».