Четверг, 24 Января 2019 года
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Комиссия по правам человека Непала: власти не могут защитить женщин

Общество

Председатель национальной комиссии по правам человека в Непале сообщила, что правительство не смогло обеспечить безопасность женщинам и девушкам в стране

Катманду, 24 января 2019, 13:48 — REGNUM  «Женщины сейчас уезжают из Непала из-за притеснений в стране. Местные органы власти бездействуют», — сообщила журналистам председатель национальной комиссии Непала по правам человека Мохна Ансари.

«За последнее время выросло количество случаев домашнего насилия в разных регионах страны», — добавила она.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, за последние шесть месяцев полиция зарегистрировала 5377 случаев насилия в семье и 876 случаев сексуального изнасилования.

«Эти случаи были зарегистрированы полицией, но это лишь верхушка айсберга. Правительство стало нечувствительным к проблеме насилия в отношении женщин и скрывает факты от общественности», — добавила Мохна Ансари.

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Зарубежная хроника
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