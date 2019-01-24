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Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш вводит пособие для провидцев

Общество

Правительство индийского штата Уттар-Прадеш планирует ввести специальную пенсию для местных провидцев

Нью-Дели, 24 января 2019, 15:49 — REGNUM  Правительство индийского штата Уттар-Прадеш на заседании приняло решение ввести пенсию для провидцев, включая бездомных и кочующих садху.

«Было также решено создать специальную пенсионную категорию для пожилых провидцев», — заявил официальный представитель правящей партии Индии в Уттар-Правдеш Ракеш Трипатхи.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», также было принято решение повысить пенсию для всех жителей штата.

Сообщается, что главный министр штата Йоги Адитьянатх официально запустит эту программу в конце января.

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Зарубежная хроника
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