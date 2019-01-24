Главный министр индийского штата Уттар-Прадеш вводит пособие для провидцев

Нью-Дели, 24 января 2019, 15:49 — REGNUM Правительство индийского штата Уттар-Прадеш на заседании приняло решение ввести пенсию для провидцев, включая бездомных и кочующих садху.
«Было также решено создать специальную пенсионную категорию для пожилых провидцев», — заявил официальный представитель правящей партии Индии в Уттар-Правдеш Ракеш Трипатхи.
По информации индийского новостного агентства «Джагран», также было принято решение повысить пенсию для всех жителей штата.
Сообщается, что главный министр штата Йоги Адитьянатх официально запустит эту программу в конце января.