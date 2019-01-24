Четверг, 24 Января 2019 года
13:31:04 МСК

«Росатом» предложил индийским студентам стипендию в области ядерной техники

Общество

Представители российской компании «Росатом» предложили студентам в Индии специальную стипендию в области ядерного машиностроения

Нью-Дели, 24 января 2019, 13:30 — REGNUM  Представители российской госкорпорации «Росатом» сообщили о введении новой стипендии для индийских студентов в области ядерной техники для «подготовки специалистов нового поколения в области ядерной энергетики».

По словам официального представителя корпорации в Южной Азии Андрея Шевлякова, цель этой стипендии — поддержка интереса в области ядерных исследований среди индийских студентов и молодых специалистов, а также подготовка их к решению важнейших задач в вопросе обеспечения страны энергией.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», эту стипендию могут получить студенты, которые заинтересованы в обучении в России.

Сообщается, что эти студенты смогут обучаться в Национальном исследовательском ядерном университете (МИФИ) или Томском политехническом университете. В этой связи они также должны будут пройти бесплатные подготовительные курсы русского языка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить