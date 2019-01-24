Четверг, 24 Января 2019 года
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В Уганде на активистку подали в суд за отсутствие медицинского образования

Общество

Фонд активистки был известен как медицинский пункт, а сама она часто носила белый халат и стетоскоп

Джинджа, Уганда, 24 января 2019, 13:28 — REGNUM  На Рене Бах, владелицу благотворительной организации в Уганде, занимавшейся в основном проблемой недостаточного питания и голода, был подан иск за предпринятые действия по лечению детей, хотя она не имела профессионального медицинского образования. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

На Рене Бах и ее организацию Serving His Children (SHC) был подан иск в Верховный суд города Джинджа 21 января.

Прошение об иске подали две гражданки Уганды из округов Масесе и Джинджа. Женщины рассказали, что потеряли своих детей в организации SHC, где Бах занималась их лечением, не имея медицинского образования.

Матери скончавшихся детей рассказали, что верили в то, что Рене Бах — врач. Ее дом был медицинским пунктом, она часто носила белый халат и стетоскоп и назначала лекарства детям, о которых заботилась.

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