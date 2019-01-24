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В Южной Корее выросло число случаев загрязнения моря

Общество

Подобные инциденты оказывают негативное влияние на рыболовство

Сеул, 24 января 2019, 16:58 — REGNUM  В 2018 году в Южной Корее выросло число инцидентов, связанных с загрязнением моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные службы береговой охраны.

В 2018 году было зафиксировано 288 подобных случаев, что на 6% выше, чем годом ранее. В частности, речь идёт о разливах нефти, утечках токсичных веществ, масел и т.д. Так, например, из-за крушений трёх грузовых судов и барж, которые произошли у побережья центральных районов Южной Кореи, в море попало 84 тысячи литров нефти и дизельного топлива, что привело к гибели тысяч морских обитателей.

Больше всего случаев загрязнения зафиксировано из-за утечки нефти и топлива из-за неудовлетворительного технического состояния морских судов. Хуже всего ситуация обстоит в портовых городах — Пусане, Мокпо, Инчхоне, — где море загрязняется мусором, разливами топлива при заправке кораблей и т.д. В службе береговой охраны сообщили, что увеличат частоту патрулирования, чтобы сократить число инцидентов.

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Зарубежная хроника
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